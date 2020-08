L’Ajuntament d’Alzira ultima les tasques per a l’inici de curs amb tota seguretat i normalitat

Connect on Linked in

El passat mes de juliol es van iniciar les tasques de preparació de les aules seguint les directrius de la Conselleria d’Educació, que finalitzaran durant este mes d’agost. Així doncs, tant les escoletes infantils com els col·legis, els instituts i l’Escola d’Adults s’han adequat amb la col·laboració de l’Ajuntament pel que fa a la neteja i desinfecció com per la dotació de mampares separadores i productes desinfectants per a començar les classes el pròxim 7 de setembre.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha manifestat que “des de l’ajuntament Esperem que l’inici de curs transcórrega amb normalitat i volem traslladar als pares i mares que s’ha treballat per a poder oferir un espai segur per als seus fills i filles”.

Segons informa la Regidoria d’Educació, els centres educatius d’Alzira han mesurat les aules així com indica el protocol de la Generalitat Valenciana per a possibilitar que només hi haja grups de 20 persones amb la distància requerida d’un metre i mig. No obstant això, el protocol permet, des d’educació infantil fins a primària, la creació de grups de convivència estable que són obligatoris fins a segon de primària. Estos grups bambolla podran relacionar-se entre si sense haver d’utilitzar la mascareta ni haver de mantindre la distància de seguretat però el que sí que hauran de fer és evitar la interacció amb qualsevol altre grup del centre educatiu. “Estic ben segura que el professorat treballarà perquè els xiquets i xiquetes estiguen en les millors condicions possibles i esperem que el curs puga funcionar amb normalitat”, assegura la regidora d’Educació, Maria Calvo.

Pel que fa a la neteja i desinfecció dels centres, l’Ajuntament d’Alzira reforçarà les tasques en col·laboració amb els centres educatius amb el Pla de Neteja i Desinfecció específic de la Covid-19, elaborat per la Regidoria de Serveis Urbans.

Cada centre comptarà amb una persona que s’encarregarà del control de la neteja especial en: banys, poms, baranes, portes, marcs i totes les zones i espais comuns com l’entrada, secretaria, direcció, corredors, escales o accessos, i també sòls, taules, mobles, telèfons, ordinadors, cadires o butaques, i qualsevol material o superfície que puga estar en contacte amb els xiquets, com ascensors, enrajolats, marbres, matalassets i joguets.



D’igual forma es realitzarà una adequada ventilació diverses vegades al dia, amb anterioritat i en finalitzar l’ús de les aules.



El Pla contempla també el tractament dels residus amb papereres amb bossa interior, que hauran de ser netejades i desinfectades almenys una vegada al dia.



Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, ha recordat que “l’adopció i seguiment de les mesures contemplades en el Pla té com a objectiu contribuir a fer que el personal del centre, alumnat i famílies afronten l’obertura dels centres de manera segura per a reduir el risc de contagis.



Mesures anunciades pel Govern Central



Ahir es va celebrar la conferència multisectorial d’Educació i Sanitat, en la qual el Govern d’Espanya i les Comunitats Autònomes van acordar 29 mesures i cinc recomanacions per a garantir una tornada segura als centres educatius. L’objectiu és que l’inici del curs escolar 2020-2021 es done en les millors condicions, prioritzant les classes presencials per a tots els nivells i etapes del sistema educatiu.



Es prioritzarà per a l’alumnat de menor edat, almenys fins a 2n de l’ESO.

Els centres estaran oberts tot el curs assegurant els seus serveis a menors amb necessitats especials o famílies vulnerables. El personal reduirà a l’imprescindible la seua presència en el centre.

Es designarà una persona responsable per a tot allò relacionat amb la #COVID19

Es mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres.

En educació infantil i en primer cicle de primària, l’alumnat s’organitzarà en grups de convivència estable i no s’aplicarà la limitació de distància.

La mascareta serà obligatòria a partir de 6 anys.

Es realitzarà una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa.

S’intensificarà la neteja dels centres, especialment en els banys i superfícies de major ús.

Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts.

Als menjadors serà obligatori mantindre la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres, excepte entre els alumnes/as del mateix grup de convivència estable.

Al transport escolar serà obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys i recomanable entre els 3 a 5.

Es prendrà la temperatura corporal a tot l’alumnat i el personal de manera prèvia a l’inici de la jornada. Si això es fa en el centre educatiu, haurà de dur-se a terme evitant aglomeracions.

Les persones que tinguen símptomes compatibles amb la #COVID19 no acudiran al centre.