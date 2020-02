L’Ajuntament d’Alzira vol millorar la vida dels cérvols de la Casella

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira vol la seguretat dels cérvols de la Casella

Fa uns dies que l’Ajuntament d’Alzira estudia la possibilitat de canviar l’hàbitat dels tradicionals i populars cérvols de la partida de la Casella

El consistori d’Alzira en els últims anys es caracteritza per ser un ajuntament que lluita per la defensa dels animals

Conscients que en l’actualitat els cérvols suposen un atractiu turístic per a la ciutat i visitants forasters, la intenció és la de millorar la qualitat de vida dels animals,i si per això és necessari un trasllat dels mateixos a un altre lloc on l’entorn siga el més adequat seran els tècnics especialitzats els que marquen el seu destí