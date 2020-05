L’Ajuntament de Benetússer invertirà 1.207.000 euros per a impulsar la recuperació econòmica del municipi

Connect on Linked in

El Pla de Recuperació Econòmica i Social contempla un ampli paquet de mesures socioeconòmiques per a ajudar a famílies, empresaris i autònoms en la recuperació de la crisi provocada pel COVID-19

L’Ajuntament de Benetússer destinarà més d’un milió d’euros per a anticipar l’eixida econòmica del municipi de la crisi provocada pel coronavirus. Aquest Pla de Recuperació Econòmica i Social compta amb una inversió inicial d’1.207.000€, que podrà incrementar-se en funció d’altres plans municipals que no es vagen a realitzar a causa de l’alerta sanitària.

“Aquesta és una situació d’extrema necessitat que ha de ser tractada amb la importància que requereix. Es tracta d’un ampli pla de mesures socioeconòmiques per a ajudar a famílies, empresaris i autònoms” anuncia l’alcaldessa Eva Sanz. Així mateix “implementarà accions en el teixit comercial, empresarial i social del municipi” afig l’alcaldessa.

En total es recullen més de 39 mesures en diferents àrees, començant per les de caràcter tributari com revisar el pagament i terminis d’impostos així com l’anul·lació de diverses taxes comercials. Se sumen mesures socials, de caràcter sanitari per a garantir la seguretat i salut de la ciutadania, estendre les ajudes per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, reforçar l’assistència de col·lectius vulnerables, reduir la bretxa digital i prioritzar la tramitació d’ajudes econòmiques d’emergència entre altres.

També es reforçarà l’impuls a la promoció de l’ocupació i l’estímul comercial, a més d’ajudar amb les mesures de seguretat en els comerços.

Per a fer aquesta inversió en el benestar de la ciutadania, l’Ajuntament redistribuirà la dotació de les partides que no s’empraran a causa de l’alerta sanitària, per a reinvertir els diners en altres àrees on serà necessari, en ajudes socials, ocupació, hostaleria i comerços en general.

El pla promogut per l’equip de govern ha comptat amb les aportacions de les diferents agrupacions polítiques de la corporació municipal i ja ha sigut presentat per registre d’entrada de l’Ajuntament de Benetússer per a la seua aprovació en el pròxim ple consistorial del 28 de maig.