L’Ajuntament de Benifaió àmplia el servei gratuït de trasllat al cementeri per la festivitat de Tots els Sants

L’Ajuntament de Benifaió ha informat ja del dispositiu de trasllat de veïns al Cementeri Municipal per la festivitat de Tots els Sants. Enguany, a més de l’1 de novembre, el 31 d’octubre també estarà disponible un servei gratuït de trasllat per a a els veïns fins al Cementeri Municipal.

Els veïns podran fer ús d’aquest servei de transport que tindrà en el nucli urbà un total de huit parades repartides en: (Plaza Amèrica, Rotonda “Tropicana”, Avinguda Caixa d’Estalvis, carrer Nou, carrer Alginet, Plaza Inmaculada, Carrer Buenavista i Cementeri Municipal). Membres de Protecció Civil Benifaió i Policia Local s’encarregaran de coordinar aquests trasllats.

A més d’aquest servei, l’Ajuntament de Benifaió ha ampliat l’horari del cementeri municipal perquè els veïns puguen realitzar els dies previs a la festivitat de tots els sants les labors de neteja de làpides a més de poder visitar als sers estimats. L’horari serà de manera ininterrompuda els dies 29, 30 i 31 d’octubre de 9:30h a 18:00h. El dia festiu de l’1 de novembre l’horari del Cementeri serà de 9:00h a 18:00h.

Cal assenyalar que com és ja tradicional la corporació municipal de l’Ajuntament de Benifaió presidirà a les 12.30 h de l’1 de novembre l’Eucaristia i Oració pels veïns difunts que tindrà lloc en la capella del cementeri, a més d’oferir en nom del consistori una corona en memòria dels difunts. Un acte religiós que com cada any concentra a un gran nombre de veïns.