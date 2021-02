L’Ajuntament de Benifaió atorgarà prop de 300.000 euros en ajudes destinades a autònoms afectats per la pandèmia dins del Pla Resistir

L’Ajuntament de Benifaió, s’ha acollit al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana. Un projecte que té com a objectiu “ajudar econòmicament als autònoms/as i microempreses de Benifaió que han vist el seu negoci i activitats afectats per la pandèmia i les últimes restriccions”, comenta l’edil de promoció econòmica Xavier Martínez.

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la “Línia parèntesi” d’aquest Pla Resistir comptarà amb prop de 300.000 euros aportats per tres organismes:

186.626 euros provinents de la Generalitat Valenciana, 67.185 euros de la diputació de València i 44.790 euros d’aportació municipal, “un esforç col·lectiu per a sufragar les ajudes directes destinades als sectors més afectats per la greu situació que estem vivint” matisa l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz.

El consistori ha aprovat ja les bases reguladores del procediment “perquè els autònoms/as i microempreses afectats poden acollir-se a aquestes ajudes

de 2.000 euros per sol·licitant més 200 euros per treballadors que acrediten al seu càrrec” assenyala l’edil Xavier Martínez.

Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Benifaió (cita prèvia

telèfon 960 69 90 84).

Més informació de les bases en el següent enllaç de la seu electrònica:

https://benifaio.sedelectronica.es/board

