L’Ajuntament de Benifaió convoca l’II Pla Resistir

El consistori atorgarà més de 150.000 euros en ajudes destinades a autònoms i microempreses afectats per la pandèmia en aquesta segona convocatòria

L’Ajuntament de Benifaió s’ha acollit a la segona convocatòria del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana. Un projecte que, igual que la seua primera convocatòria, té com a objectiu “ajudar econòmicament als autònoms/as i microempreses de Benifaió que han vist el seu negoci i activitats afectats per la pandèmia i les últimes restriccions”, comenta l’edil de promoció econòmica Xavier Martínez.

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la “Línia parèntesi” d’aquest Pla Resistir comptarà amb 154.111,18 euros aportats per tres organismes, la Generalitat Valenciana, Diputació de València i aportació municipal. L’alcaldessa de *benifaió ha destacat que l’ampliació d’aquesta Pla perquè es puguen acollir noves empreses amb una ampliació de les activitats respecte a la primera edició “suposa un esforç col·lectiu per a sufragar les ajudes directes destinades als sectors més afectats per la greu situació que estem vivint. Amb aquestes ajudes es pretén articular noves mesures i reactivar així el desenvolupament empresarial i comercial del municipi”.

El consistori ha aprovat ja les bases reguladores del procediment “perquè els autònoms/as i microempreses afectats poden acollir-se a aquestes ajudes de 2.000 euros per sol·licitant més 200 euros per treballadors que acrediten al seu càrrec” assenyala l’edil Xavier Martínez.

Ja es poden presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Benifaió (cita prèvia telèfon 960 69 90 84).

Més informació de les bases en el següent enllaç de la seu electrònica: https://benifaio.sedelectronica.es/board