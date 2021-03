L’Ajuntament de Benifaió dotarà de major accessibilitat i seguretat a l’edifici municipal “l’Arrossera”

Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió inicia aquesta setmana les obres de la Fase 1 de l’edifici Centre Cultural l’Arrossera i Centre d’Estudis Musicals de Benifaió. Una fase que consistirà, segons es detalla en el projecte d’execució, en la substitució de tota la fusteria metàl·lica per una altra nova. En concret, se substituiran els 13 finestrals exteriors que donen accés tant al carrer Adelina Domingo com al pati interior de l’edifici per noves finestres, unes millores necessàries en aquest edifici tan emblemàtic del municipi.

Amb aquesta primera fase en execució, aquests edificis municipals “s’adaptaren així a les condicions exigides quant a seguretat i habitabilitat, a més de les actuacions pertinents per a adaptar-ho al compliment de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en l’edificació de pública concurrència” informa l’edil d’urbanisme Xavier Martínez. L’edifici ja va ser millorat per aquesta corporació quant a la rehabilitació de la façana principal d’aquest.

La intervenció total en aquest edifici es pretén realitzar en tres fases. La primera fase que iniciem ja aquesta mateixa setmana “té un pressupost d’execució de 46.853 euros i una duració aproximada de dos mesos” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz. Per a executar aquesta primera fase el consistori s’ha acollit a les ajudes del Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals 2019.