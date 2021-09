Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió executa l’última fase de la renovació i adequació de l’enllumenat públic amb una inversió de més de 320.000 euros

L’Ajuntament de Benifaió està ultimant l’última fase d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi, “un projecte de gran envergadura que es troba ja en la seua recta final. En total, el consistori ha invertit 320.940 euros a adequar i renovar l’enllumenat públic de les zones que a continuació es relacionen” destaca l’alcaldessa Marta Ortiz, “una inversió molt important que ja en la seua última fase finalitzarà abans d’acomiadar l’any 2021 atenent així, per una costat, a nombroses reivindicacions veïnals i per un altre, aconseguint nous objectius en la renovació de tot l’enllumenat del municipi, que per a aquest equip de govern va ser, ha sigut i és una prioritat”, matisa Ortiz.

Barri antic:

-Calles: Sant Pere, Mendoza, Espioca, de la Creu, Real, Sant Carles, Sant Antoni (travessia de Musa), de la Torre, Adelina Domingo, Pl. Estació

Tenorio, Alginet, Xàtiva, Quevedo, Sant Rafael, Músic Escribá, Francisco González, Sant Roc, Portelles, Machí, Ramón y Cajal, Cervantes, Sant Joaquim, Espartero, Monserrat

-Viales interiors paral·lels a Ramón y Cajal, Machí, i Av. Miguel Hernández (carrers de portelles)

Eixample:

Calles: Alginet, Ermita, Xàtiva, Moixent, Pintor Segrelles, Algemesí, Mestre Gomar, Mestra Llavor Olivé Martín, Joan XXIII i adjacents, Albufera, Juan José Llorca, Portelles, Picassent, Sant Isidre, Santa Anna, Sant Vicent, Canyar, Cavallers, Regino Mas, Sant Josep, Severo Ochoa.

Zona SAU 4 2.1

Av. Marcelina, Av. Europa

Calles: Paco Moreno, Santa Cecilia, Vicente Martí Mateu, Llevant, Espartero, Matías García, Paco Sanchis, Andrés Carreres, Rojosa

Pla dels Clotxes (urbanització)

Com destaca l’edil d’urbanisme Xavier Martínez “l’objectiu perseguit amb aquesta actuació ja també finalitzada i mancant resoldre algunes incidències ha sigut millorar la qualitat de la il·luminació pública, augmentar la seguretat viària en la població, i reduir el cost energètic de les instal·lacions d’enllumenat existents en la població”.