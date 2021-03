L’ajuntament de Benifaió finalitza la programació virtual per a celebrar el Dia Internacional de la Dona amb la lectura del Manifest 8M

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benifaió, a través de les Regidories de Serveis Socials, Igualtat i Cultura, ha dut a terme des del passat 1 de març unes Jornades virtuals per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.



Unes jornades difoses a través de les xarxes socials de l’ajuntament oferint unes píndoles informatives que s’han pogut seguir pel canal de You Tube del consistori: https://www.youtube.com/channel/ucho9ku7pwitaczqtpyo6qqg

amb temàtiques amb la igualtat com a nexe, reivindicant els drets, la participació, la ciència, la cultura o la no discriminació cap a la dona.

A més d’aquesta programació en línia, també s’han organitzat activitats escolars com a contacontes, Teatre per a adults en el Centre Cultural (amb venda anticipada d’entrades i aforament reduït), Xarrada Informativa a la Biblioteca (amb confirmació prèvia i aforament reduït) o la Lectura del Manifest en el Dia Internacional de la Dona que ha tingut lloc hui 8 de març a les 12:00h a les portes de l’Ajuntament (https://fb.watch/45OB6w4aL6/)

El Manifest ha sigut llegit per l’alcaldessa Marta Ortiz, membres de la Corporació Municipal i la Jutgessa de Pau. Un Manifest on, entre altres arguments, s’ha reivindicat “la necessitat d’eliminar la precarietat laboral cap a les dones, aconseguir una societat inclusiva i equitativa, la promoció i la protecció de la diversitat, lluitar per un sistema d’educació basat en valors d’igualtat, una educació afectiva i sexual sense tabús ni restriccions, perseguir majors recursos per a poder aplicar les lleis contra la violència de gènere i destruir les fronteres del racisme i la xenofòbia”.