L’Ajuntament de Benifaió i l’Associació de Comerços i Empreses signen un conveni de col·laboració

L’associació de comerços i empreses de Benifaió (ACEB) i l’Ajuntament de Benifaió han signat per primera vegada un conveni de col·laboració per import de 5.000 €. L’alcaldessa, Marta Ortiz, i el president de ACEB, Miguel Marí, han signat aquest conveni i esperen amb il·lusió que aquesta iniciativa es consolide any rere any.

L’objectiu d’aquest conveni “és efectuar una col·laboració conjunta per al desenvolupament, foment i promoció del comerç local, i té per objecte fer front a les despeses derivades de les campanyes de promoció del comerç, despeses en fires o en activitats comercials pròpies de cara a posar en valor la importància del comerç local en la nostra localitat per part de ACEB”, destaca l’alcaldessa Marta Ortiz.

El regidor Xavier Martinez, portaveu del grup municipal socialista i fins ara edil de comerç, pensa que aquesta nova forma de col·laboració “suposa fer un pas més des de l’Ajuntament per a donar suport a el nostre comerç local, ja que a part d’aquest conveni l’Ajuntament manté les seues partides pressupostàries per a realitzar accions comercials, la qual cosa suposa un augment econòmic en matèria de comerç”.