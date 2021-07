L’Ajuntament de Benifaió inicia la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal amb la col·laboració de la ciutadania

Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió està duent a terme la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), “un document de caràcter estratègic per a avançar el disseny del municipi i fer del mateix un lloc més habitable, just, saludable, intel·ligent i sostenible per a totes les persones” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.

Ja es pot consultar tota la informació sobre la redacció d’aquest pla a través del següent enllaç de la web municipal https://bit.ly/3iebdzi

El pla establirà les línies d’actuació municipals i les prioritats futures respecte a obres i serveis a realitzar a Benifaió en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’Agenda 2030 a nivell mundial. Es tracta un document finançat per la Diputació Provincial de València mitjançant el qual es podrà accedir al finançament dels projectes de futur en el nostre municipi.

La redacció del PUAM es proposa mitjançant un procés col·laboratiu entre tècnics municipals, polítics i ciutadania. “Per aquest motiu la participació ciutadana serà un dels aspectes més importants en aquest pla per a recollir les idees dels veïns i veïnes de Benifaió” matisa l’edil d’urbanisme Xavier Martínez.

L’Ajuntament anirà comunicant en diferents formats, les dates i espais en què tindran lloc les diferents trobades en els quals se seguiran estrictament les mesures sanitàries necessàries per a poder generar espais segurs de participació.

A més, conforme avanç la redacció del document, “anirem penjant en aquesta web els resultats de manera que es podran consultar i fer les aportacions que la ciutadania considere en aquesta adreça: puam@benifaio.es” assenyala l’alcaldessa del municipi.