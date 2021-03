L’Ajuntament de Benifaió ofereix un programa de suport educatiu extraescolar a preu assequible

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d’educació, oferta per primera vegada en el municipi un programa d’activitats extra escolars.

El consistori ha rebut una subvenció de 20.843,89 euros per part de la Conselleria d’Educació i Cultura “per a oferir una sèrie d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides als alumnes de Benifaió d’entre 3 a 16 anys, les activitats de suport educatiu ja es porten realitzant des de l’inici de curs, concretament, el suport educatiu per a alumnes d’ESO i el servei de matinera com a eina de conciliació familiar fins que la situació millore” detalla l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz. I d’altra banda, i com a novetat, fins al 31 de març, està obert el termini d’inscripció per a les activitats extraescolars, culturals i esportives, particularment, jocs aquàtics en la piscina coberta municipal, danses valencianes en el centre cultural i programació i ofimàtica, que es realitzaren de manera telemàtica.

L’edil d’educació Bibiana Piles destaca que aquest tipus de subvencions oferides per la Conselleria “responen a la intenció de compensar els efectes negatius del confinament a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19”.

Tant en les activitats de suport educatiu com en les activitats de jocs aquàtics i danses valencianes es disposa d’un pla de contingència per a la COVID. Aquest protocol està avalat per la Patronal Valenciana d’Extraescolars (PAVAEX) i compleix amb tots els requisits de les autoritats en matèria de SANITAT i EDUCACIÓ. A més d’aquest pla que va dirigit a les famílies, comptarem amb un protocol d’actuació específic per a tot el professorat” matisa l’edil d’educació.