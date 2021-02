L’ajuntament de Benifaió organitza una programació virtual per a celebrar el Dia Internacional de la Dona

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benifaió, a través de les Regidories de Serveis Socials, Igualtat i Cultura, han organitzat unes Jornades virtuals per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

De l’1 al 9 de març tindran lloc aquestes jornades virtuals a través d’unes píndoles informatives que es podran seguir pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Benifaió: https://www.youtube.com/channel/ucho9ku7pwitaczqtpyo6qqg. A més, també es farà difusió de la programació a través de les diferents xarxes socials oficials.

Així, s’oferiran diverses píndoles informatives sobre diverses temàtiques amb la igualtat com a nexe com per exemple els drets, la participació, la ciència, la cultura o la no discriminació.

A més d’aquesta programació en línia, també s’han organitzat activitats escolars com a contacontes, Teatre per a adults en el Centre Cultural (amb venda anticipada d’entrades i aforament reduït), Xarrada Informativa a la Biblioteca (amb confirmació prèvia i aforament reduït) o la Lectura del Manifest en el Dia Internacional de la Dona.