L’Ajuntament de Benifaió posa en marxa el servei gratuït d’accés a internet en diversos punts de la població

Benifaió ja és zona WIFI4EU. L’ajuntament de Benifaió ha posat en marxa el servei d’accés en internet gratuïta en diversos punts del nostre poble. “Iniciem el mes d’agost oferint un nou servei d’accés en internet gratuïta en diferents punts de la població als veïns i veïnes” ha comentat l’alcaldessa Marta Ortiz. “Hem rebut una subvenció de 15.000 euros per a poder executar aquest projecte mitjançant l’adquisició dels equips tecnològics necessaris” matisa Ortiz.

La iniciativa europea Wifi4EU, en la qual s’inclou aquest projecte, cerca així proporcionar accés a internet de qualitat superior mitjançant punts d’accés a internet gratuïts situats en determinats espais públics.

Aquest nou servei de Wifi gratuït “és per fi una realitat, complint amb l’objectiu d’impulsar la modernització no sols administrativa sinó també d’accés als serveis amb la connexió a internet de manera gratuïta per als nostres veïns”, manifesta l’alcaldessa de Benifaió.

El projecte inicialment s’ha centrat en els punts de major afluència del municipi, com són la Plaça Major, la Plaça de Progrés, el Mercat Municipal, la Biblioteca Municipal, el Poliesportiu, els parcs de Blasco Ibáñez i *Valmontone, la Llar del Jubilat i la piscina d’estiu.

L’edil d’Administració Electrònica Jesús Rosaleny, ha detallat que “poder oferir aquest nou servei a la ciutadania, suposa fer un pas avant en la transformació digital i els nous reptes tecnològics que des de la Unió Europea s’estan plantejant i que en el cas de Benifaió decidim oferir aquest servei centrant-nos en l’usuari final, acostant-nos als llocs de major afluència”.