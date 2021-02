L’ajuntament de Benifaió reparteix purificadors d’aire als centres educatius

Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d’educació, ha entregat uns lots de purificadors d’aire amb filtre HEPA als centres educatius del municipi.

Amb aquest lliurament, “volem que els centres educatius tinguen una millor qualitat d’aire, aquest sistema permet que els alumnes i professors puguen assistir a classe en un ambient més net ja que aquestes màquines d’aire tenen doble funció: purificar l’aire o ozonizarlo, sent en xicotetes quantitats l’aportació del mateix amb el que no és nociu per a la salut. Són de fàcil ús i redueixen els gasos nocius i l’excés de CO2” ha assenyalat l’edil d’educació Bibiana Piles.

Des de l’Ajuntament “hem avançat el lliurament a cada centre de dos purificadors, un número que es veurà ampliat en breu amb arribada de més màquines per part de la Conselleria d’Educació. En total hem invertit 5.000 euros en aquestes noves màquines purificadores d’aire” ha destacat l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz.

Aquest tipus de purificadors d’aire amb filtre Hepa assegura la purificació de més del 90% de l’aire d’una estada, recullen l’aire d’una estada i el fa passar per uns filtres especials. Capten àcars, pols, bacteris, virus i altres components que suren en l’aire, un fàcil sistema que no necessita instal·lació, només endollar-se al corrent elèctric.