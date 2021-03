L’Ajuntament de Benifaió signa un conveni per a impulsar la inserció laboral de les dones amb discapacitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benifaió, a través del departament ADL (Agència de Desenvolupament Local) ha formalitzat una col·laboració amb XARXA “Associació de Dones amb Discapacitat” per a aconseguir la inserció laboral de dones amb discapacitat.

Des del departament informen que durant el confinament del passat any i al llarg de tota la pandèmia han estat treballant per a oferir tota la informació possible d’ofertes de treball i altra informació actualitzada de tràmits i ajudes per a tots els sectors.

“Des de l’Associació segueixen les nostres publicacions en xarxes i així van aconseguir

inserir a dones amb discapacitat mitjançant la difusió d’aquestes ofertes programes que anaven dirigits a aquest col·lectiu” assenyalen des de l’ADL Benifaió,

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz destaca la labor realitzada pel departament i que ha fet possible “formalitzar aquesta col·laboració mútua entre ADL i XARXA per a treballar estretament amb l’objectiu d’aconseguir la inserció de les dones de Benifaió que formen part de l’associació”.

Un col·laboració entre l’Ajuntament de Benifaió i Xarxa dones amb discapacitat per a poder aconseguir treball per a aquestes dones “fent difusió de les iniciatives i treball de l’associació així com de les ofertes de treball que puguen ser d’interés per a elles” assenyala l’edil d’Ocupació Xavier Martínez.