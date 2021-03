L’Ajuntament de Benifaió sol·licitarà en el ple de març ajudes per al camp després del temporal de pluges del mes de novembre

Connect on Linked in

En la pròxima sessió plenària de l’ajuntament de Benifaió, prevista per a hui dimecres 31 de març, es debatrà la proposta presentada pel Consell Agrari Municipal relativa a sol·licitar una línia d’ajudes directes per als agricultors els camps dels quals es van veure afectats poder les fortes pluges esdevingudes en l’ornada del 5 de novembre de 2020. Cal recordar, com assenyala l’edil d’agricultura i President del Consell agrari Andrés Blázquez, que “el passat 5 de novembre de 2020 vam patir un temporal de pluja i pedra com feia temps que no es veia per aquesta zona. Un temporal que va deixar greument afectat Benifaió, tant en el seu nucli urbà com en el seu terme municipal. Els agricultors afectats van registrar les seues diferents pèrdues i l’Ajuntament les va canalitzar cap a Delegació de govern per a la seua posterior valoració”.

Una situació unida a l’actual pandèmia del coronavirus que ha provocat que des del Consell Agrari Municipal de Benifaió “s’inste els diferents grups de l’Ajuntament de Benifaió al fet que de manera conjunta aprovem en ple exigir al Govern d’Espanya que declare zona afectada greument per emergència de protecció civil, demanar a la Generalitat Valenciana que es dote pressupostàriament una línia inicial d’ajudes directes als agricultors afectats per a pal·liar en part els danys patits i poder iniciar de nou la seua activitat a més d’exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a titular dels Barrancs que els netege i els mantinga en condicions davant la possibilitat de nous temporals” assenyala Blazquez.

Els grups polítics en el consistori donen suport a la proposta

La portaveu popular Carmen Vercher defensa que als danys patits en el camp “s’uneixen els danys en les infraestructures per la qual cosa és més que suficient demandar celeritat i agilitat en el tràmit d’aquestes ajudes”. En la mateixa línia es postula el portaveu de Compromis per Benifaió Eduard Gómez: “és necessari i urgent tramitar aquestes ajudes i a més exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la neteja de barrancs i invertir en la modernització de les infraestructures de regadiu”. El portaveu de ‘Gent per Benifaió’ Francisco Sánchez fa una anomenada també als “eurodiputats perquè defensen a Europa els drets dels nostres agricultors”.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz qualifica de “necessari i urgent l’aprovació conjunta d’aquesta proposta del Consell perquè els nostres agricultors tinguen un baló d’oxigen important davant una situació ja asfixiant per a aquest sector”. A més, en el ple es debatrà també “el poder dotar d’una partida pressupostària municipal extraordinària per a condicionar els camins rurals” assenyala Ortiz.