L’Ajuntament de Bétera ha lliurat una alfàbega a l’alcalde de València, Joan Ribó

L’Ajuntament de València i el de Bétera s’han unit, un any més, a través de la tradició que representa l’alfàbega per al municipi del Camp de Túria. Així, el consistori de Bétera ha lliurat una de les seues emblemàtiques plantes a l’alcalde de València, Joan Ribó, qui un any més ha agraït el gest: “esta preciosa alfàbega monumental és ja un símbol de la unió entre les tradicions de les poblacions valencianes i els seus municipis. Les escales de l’Ajuntament de València tornen a lluir el color i l’aroma de l’alfàbega de Bétera; un símbol que ni la COVID-19 ha pogut trencar”.