L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell destinarà 30.000 euros en els pressupostos participatius de 2021

Connect on Linked in

El termini per a proposar projectes està obert fins al pròxim 15 de març

Aquest dilluns s’iniciava una nova edició dels pressupostos participatius. Un any més, els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell tindran l’oportunitat de decidir en quins projectes municipals inverteix l’Ajuntament part del pressupost de 2021. En total, es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els projectes més votats per la ciutadania.

De l’1 al 15 de març estarà activa la Fase 1. Durant aquestes dues setmanes, qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podrà presentar un projecte d’inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.

Per a participar, tan sols serà necessari presentar el projecte o bé via telemàtica a través de la web de l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça registro@bonreposimirambell.es, o bé de manera presencial a l’Ajuntament.

Les persones interessades a presentar els seus projectes han de tindre en compte huit requisits. En primer lloc han de ser legals i han de fer referència a competències directes i assumibles per l’Ajuntament. També han de ser concrets i avaluables econòmicament, a més de ser viables tècnicament.

D’altra banda, els projectes presentats no han de fer referència a les despeses obligatòries que ha de suportar l’Ajuntament i no han de plantejar accions insostenibles, és a dir, no han de comprometre les necessitats i possibilitats de desenvolupament de generacions presents i futures. Finalment, no s’han de plantejar accions d’exclusió social ni projectes similars als aprovats en els tres anys anteriors.

Una vegada conclosa la Fase 1, arribarà el moment de l’estudi i validació dels projectes (del 16 al 31 de març) i la fase de votació (de l’1 al 20 d’abril). El 27 d’abril es coneixeran els projectes seleccionats.