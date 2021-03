L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell entrega nous equipaments a l’equip femení de futbol

Connect on Linked in

També s’ha donat un equipatge renovat als integrants del club de pilota valenciana

El futbol femení cada vegada té més pes en l’esport espanyol. Per això, i aprofitant la celebració del 8 de Març, Dia de la Dona, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha volgut reconéixer la tasca de la secció femenina del club de la població entregant-los nous equipaments.

Encara que enguany, per problemes burocràtics, no poden disputar el campionat de lliga femení, les components del club de la localitat, entrenat per Jennifer, segueixen amb el període de preparació, entrenant i disputant amistosos, per a arribar en les millors condicions al pròxim campionat de lliga.

L’alcaldessa Raquel Ramiro destaca el compromís d’aquestes jugadores i considera que es tracta “d’un pas més en el compromís per ajudar les dones esportistes a superar totes les barreres a les quals s’enfronten dia a dia”. La primera edil destaca com a objectiu “augmentar la visibilitat de les dones en el món de l’esport i empoderar a totes les dones, dins i fora del camp, a donar el millor de si mateixes i aconseguir tot el que es proposen”.

Per part seua, segons el regidor d’esports, Jose Manuel Alberich, “veure que el primer equip femení del club, sense poder haver entrat en el campionat, entrenen tan durament esperant la pròxima temporada diu molt d’aquestes xiques. Són un exemple a seguir”.

Club de pilota valenciana

Així mateix, l’Ajuntament també ha procedit a renovar els equipaments dels integrants del club de pilota valenciana de Bonrepòs i Mirambell, que en aquests moments segueixen amb els entrenaments a l’espera que es reprenguen les competicions.

L’acte de lliurament, que tenia lloc en el poliesportiu municipal, ja que el trinquet es troba encara tancat per les restriccions contra la Covid-19, ha estat presidit per alcaldessa Raquel Ramiro i ha comptat amb la presència del regidor d’Esports Jose Manuel Alberich i de l’entrenadora dels equips Jennifer.

Alberich ha agraït l’esforç realitzat per l’empresa que ha sufragat la compra dels equipaments i que ha preferit mantenir-se en l’anonimat, mantenint en les samarretes als habituals patrocinadors del club.

A més, el regidor ha anunciat que en les pròximes jornades diverses jugadores d’elit que disputaran la lliga Bankia de Raspall han triat el trinquet de Bonrepòs i Mirambell per a entrenar i preparar-se per a la màxima competició. “És un orgull per al nostre municipi que les esportistes d’elit trien el nostre trinquet per a entrenar; això vol dir que tenim unes instal·lacions a l’altura de la màxima competició”, destaca.