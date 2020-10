Connect on Linked in

‘Trau els Trastos quan Toca’, la campanya de conscienciació sobre la recollida d’inservibles

Es busca recordar els dies específics per a la seua recollida

L’Ajuntament ha repartit un díptic amb el calendari

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha posat en marxa la nova campanya ‘Trau els Trastos quan Toca’, amb la que es pretén continuar conscienciant a la població sobre l’obligació de traure els trastos inservibles en els dies específics per a la seua recollida.



A pesar que des de l’Ajuntament es recorda constantment les dates de recollida, continuen donant-se casos de persones que els desoeixen i continuen deixant estris i mobles fora d’aquests dies, suposant un major cost per a l’Ajuntament per la seua retirada. Per aquest motiu, des del consistori s’ha llançat aquesta nova campanya, per a recordar i conscienciar a la ciutadania sobre el moment correcte per a traure els vells estris al carrer.



A més de les habituals comunicacions informant del dia que s’han de traure els trastos, l’Ajuntament ha instal·lat senyalitzacions adhesives junt amb els punts de recollida, en els que s’informa dels dies en els quals es poden deixar els estris, i en els que també s’adverteix de les possibles sancions per incompliment. També han rebut, tots els veïns i veïnes en les seues cases, un díptic amb el calendari de recollida d’aquest any 2020, així com tota la informació necessària al respecte.



Irene Martínez, regidora de Medi Ambient, ha assenyalat que “no volem que pels mals hàbits d’uns pocs, la resta de veïns i veïnes hagen de sofrir la brutícia i incomoditat que provoquen els mobles vells als carrers. Per això llancem campanyes com aquesta, amb les que volem aconseguir un Bonrepòs i Mirambell més net. Però aix sí, només amb la col·laboració de tots i totes podem aconseguir que açò siga una realitat”.



Cal recordar que els dies de recollida de trastos inservibles són el segon i últim divendres de cada mes, pel que els estris es deuen traure la nit anterior, és a dir, dijous a partir de les 20.00 hores. A més, cada dos mesos visita el municipi l’ecoparc mòbil. I en cas de no poder esperar fins a les dates de recollida o no poder desplaçar-se fins a l’Ecoparc d’Almàssera, l’Ajuntament ha posat a disposició del veïnat el telèfon 671 201 346 i el correu electrònic atencionciudadana@bonreposimirambell.es per a poder gestionar amb els serveis municipals la retirada dels estris.