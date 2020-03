L’Ajuntament de Burjassot, a través de Bàndol Municipal, informa de totes les mesures preventives en el municipi per a frenar l’expansió del COVID-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha emés aquest matí (13-03-2020) un Bàndol d’Alcaldia, a través del qual informa la ciutadania sobre totes les mesures que, amb caràcter municipal, ha adoptat el Consistori per a contribuir a la lluita per a frenar l’expansió del COVID-19. Aquestes mesures segueixen totes les recomanacions i indicacions que s’han ordenat des de l’àmbit nacional i autonòmic i recullen unes altres de competència municipal, com són:

1.- Suspensió de les activitats en les instal·lacions esportives municipals de tota índole, suspensió de les activitats públiques en les instal·lacions culturals de tota índole, suspensió de l’activitat pública, inclosa la de majors, en els centres socials Diaz Pintat, Tendre Galván, Isaac Peral i Ausiàs March, suspensió d’activitats i tancament dels centres socials de majors de Bailen, Vila del Pilar i La Granja des de la vesprada del dia 13 de març i de manera indefinida.

2.- Es tanquen les instal·lacions esportives de les Oliveras, 613 Habitatges, Pavelló Municipal i Piscina Coberta, el Poliesportiu roman obert però sense activitat de cap mena.

3.- Suspensió de les activitats de les Escoles Esportives, Ludotecas, Tallers Municipals, Escoles Infantils Municipals i Escola d’Adults a partir de la vesprada del dia 13 de març i de manera indefinida.

4.- Suspensió dels mercats ambulants.

5.- Suspensió de qualsevol mena d’activitat en la via pública que implique concurrència de gent, revocant-se totes les autoritzacions concedides fins hui per a la seua celebració.

6.- Es recomana a tot el teixit associatiu de Burjassot, entitats festeres, culturals, musicals, juvenils, religioses, veïnals, falleres i altres de caràcter associatiu que s’abstinguen de realitzar actes de gran afluència de públic en les seus de les seues associacions.

7.- Les noces civils se celebraran a l’Ajuntament de Burjassot amb una afluència màxima de 20 persones.

8.- Suspensió de l’activitat pública de la Biblioteca d’Adults i la Biblioteca Infantil.

9.- El cinema municipal del Centre Cultural Tívoli romandrà suspés.

10.- Es realitzaran neteges extraordinàries de parcs, mobiliari urbà i espais públics.

11.- El Cementeri Municipal només estarà obert per als serveis funeraris evitant la concentració de persones.

12.- Suspensió de l’activitat en l’Espai d’Oci Municipal (paellers i barbacoes) i revocació de totes les autoritzacions realitzades a partir de la vesprada del 13 de març.

13.- Els ciutadans deuen, per qüestions de salut, seguir els consells i recomanacions generals d’higiene que estan facilitant les diferents administracions públiques, Ministeri de Sanitat i Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i mantindre les distàncies de seguretat per a evitar la propagació del COVID-19.

14.- Es recomana NO fer ús dels serveis municipals de manera presencial, aconsellant-se la realització de les gestions de manera telemàtica, via web municipal o via telefònica, 96 316 05 00. La seu electrònica de l’Ajuntament està totalment operativa per a poder realitzar tràmits municipals.

15.- Es recomana encaridament utilitzar les fonts oficials, Ajuntament de Burjassot, Ministeri de Sanitat i Generalitat, per a mantindre’s informat i no donar pàbul a missatges de dubtosa procedència.

16.- Es prega a totes i tots els veïns que no realitzen desplaçaments que no siguen d’urgent necessitat i que romanguen a les seues cases.

Totes aquestes mesures i unes altres que es puguen anar adoptant al llarg dels següents dies, s’aniran adaptant en duració i efectes al desenvolupament de la situació sanitària, i cessaran en el moment que ja no siguen necessàries i que siguen recomanades per les autoritats sanitàries.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha signat aquest Bàndol Municipal, en ús de les facultats que la legislació li confereix i fa públic per a general coneixement i compliment de la població.