L’Ajuntament de Burjassot adquireix dos canons d’ozó per a la desinfecció de les dependències municipals i la seua flota de vehicles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat l’adquisició dos canons d’ozó per a procedir a la desinfecció de les dependències municipals i la flota de vehicles de què disposa el Consistori; flota que correspon als vehicles de la Policia Local, Protecció Civil, la Brigada Municipal d’Obres i serveis operatius.

Amb l’ús d’aquesta nova eina, que ja està sent manejada pel personal de Serveis Municipals, concretament de la Brigada Municipal d’Obres, l’Ajuntament està reforçant la desinfecció de dependències públiques, pensant tant en la seguretat dels ciutadans com del personal que desenvolupa el seu treball en aquestes. Posteriorment, i de cara a les següents fases de desescalada i d’activitat social, l’Ajuntament articularà un sistema perquè les entitats puguen sol·licitar el servei que pot facilitar el canó d’ozó per a espais d’ús públic.

El Consistori ha adquirit aquest dispositiu seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que considera a l’ozó com el desinfectant més eficient per a tot tipus de microorganismes. L’ozó aconsegueix una inactivació del 99% de virus que pertanyen a la mateixa família que el COVID-19.

Així mateix, la UE també ha inclòs a l’ozó com a biocida que actua com a desinfectant de superfícies materials, equips, mobles, sistemes d’aire condicionat, parets, sòls de llocs públics i aire.

“És important continuar treballant en la seguretat de tots els espais públics, i amb aquests canons avancem de cara a aquest objectiu, en una segona fase, estudiarem les possibilitats de traslladar aquesta desinfecció a possibles espais d’entitats associatives de la nostra ciutat, augmentant així la seguretat de tots”, ha apuntat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.