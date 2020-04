L’Ajuntament de Burjassot amplia les ajudes d’emergència fins als 300.000 euros i gestiona prop de 1.000 peticions en 20 dies

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot amplia les ajudes d’emergència per a les veïnes i veïns de Burjassot en altres 140.000 euros, arribant en aquests moments les ajudes socials a prop dels 300.000 euros per a mesures extraordinàries de protecció social davant el Covid-19 . La Junta de Govern extraordinària de hui dimecres ampliarà la citada partida perquè puguen ser ateses les demandes de les i els ciutadans que estan passant per situacions de vulnerabilitat en aquests dies.

L’Ajuntament de Burjassot està gestionant a través del Departament de Serveis Socials una mitjana de 50 ajudes diàries des del passat dia 23 de març, sent en aquests moments 925 les ajudes concedides a persones en situació de vulnerabilitat.

El Consistori destina aquests recursos per a atendre les necessitats de les famílies i persones soles amb menys recursos, impulsant dos tipus de mesures, les ajudes econòmiques per a famílies vulnerables, monoparentals i amb menors al seu càrrec que es troben en una situació de precarietat econòmica i les ajudes domiciliàries per a persones majors soles, persones amb diversitat funcional i dependents.

En definitiva, l’Ajuntament atendrà a tots els veïns i les veïnes que en aquests moments estiguen travessant una situació de greu emergència i tinguen una necessitat, tant alimentària com d’atenció, a la qual no puguen fer front amb els seus recursos propis o familiars.

Aquelles persones que es troben en una situació de necessitat, han de posar-se en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament telefonant al 96 316 05 39 i donar a conéixer la seua situació perquè els tècnics comencen a treballar al més prompte possible per a oferir-los, si compleixen els requisits, l’ajuda que necessiten. Aquest telèfon s’ha reforçat i hi haurà 6 línies que atendran a totes les persones que telefonen amb l’objectiu de poder atendre al màxim nombre de famílies al més prompte possible i amb la major rapidesa. L’horari d’atenció és de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

“Des d’aquest ajuntament continuem apostant per proporcionar suport econòmic a les unitats familiars que presenten problemes ja que es garanteix així el respecte a cadascuna d’elles a l’hora de dur a terme la seua pròpia organització domèstica i alimentària. Amb aquesta mesura, garantim una atenció adequada a totes les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i en risc. Així mateix som el més àgils i eficaços possibles en el pagament, que es realitza en un termini de 48 hores hàbils, la qual cosa permet als afectats poder tindre un alleujament important en un breu termini de temps”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“La gestió que s’està realitzant des d’aquest ajuntament és exemplar, ja que s’estan atenent desenes de peticions per part dels Serveis Socials, i això s’ha vist traduït en quasi mil ajudes concedides en 20 dies. La gestió per part de personal de serveis socials, que s’està realitzant en la majoria dels casos mitjançant teletreball, està sent contra rellotge per a poder atendre totes les demandes en el menor breu temps possible, i des d’ací, agraïm també el titànic esforç que estan realitzant per la població de Burjassot de tot el Departament”, apunta l’Alcalde.

Així mateix, les persones majors que es troben en situació de desemparament continuaran rebent ajudes, bé siga a través del Servei d’Atenció Domiciliària o a través del Programa Menjar a Casa, també es compta amb Protecció Civil per a realitzar compres en farmàcies o centres alimentaris per a les persones amb mobilitat reduïda o majors en situació de dependència o que no puguen fer aquest tipus d’activitat.