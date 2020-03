L’Ajuntament de Burjassot aplica noves mesures respecte al COVID-19

Connect on Linked in

Seguint les recomanacions sanitàries i davant l’estat d’Alerta decretat pel Govern, l’Ajuntament de Burjassot ha adoptat noves mesures de salut i higiene pública respecte al COVID-19. Aquestes mesures s’uneixen a les ja adoptades la setmana passada i que es van fer públiques en un Bàndol per a públic coneixement de tota la població.

Totes les instal·lacions municipals romandran tancades al públic i no hi haurà atenció presencial en els centres municipals excepte emergències en l’àrea de Serveis Socials. Tota l’atenció es realitzarà de manera telefònica, en el 96 316 05 00 i a través del xat habilitat en la web municipal, www.burjassot.org, que serà tendit pels professionals del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC). Aquesta atenció telefònica es veurà reforçada en aquests dies per a poder solucionar, en la mesura que siga possible, totes les preguntes que es plantegen els ciutadans.

En el cas de Serveis Socials, l’atenció serà també telefònica, excepte els casos d’emergència social. Si això succeïra, es prendran les mesures apropiades i s’actuarà concorde al que s’estableix per a donar el millor servei al ciutadà.

Policia Local està en permanent alerta i s’atendrà preferentment via telefònica les consultes que es puguen realitzar, 96 364 21 25/092

Tal com es desprén del Decret de l’estat d’Alarma, se suspenen els termes i s’interrompen els terminis dels procediments administratius en curs, fins que cesse el citat estat. En el cas que els ciutadans vulguen realitzar alguna gestió administrativa, tenint en compte la citada interrupció de procediments, hauran de fer-ho a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, allotjada en la web municipal. http://www.burjassot.org/sedes-electronicas/