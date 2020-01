L’Ajuntament de Burjassot aprova el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot, en sessió extraordinària celebrada el 29 de gener de 2020, ha aprovat per unanimitat el seu I Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Es tracta de document impulsat des de la Regidoria d’Igualtat i Feminisme dirigida per l’Alcalde, Rafa García, que recull les principals línies d’acció municipal en matèria d’igualtat, referides a l’organització interna del propi Consistori. Tal com estableix la “Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes” en el seu article 46 “Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de l’Ajuntament de Burjassot tindrà una vigència total de quatre anys, començant al gener de 2020 i finalitzant al desembre de 2023. Per a la seua elaboració, s’ha comptat amb el treball de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament, composta per una àmplia representació de l’Equip de Govern, la representació legal de la plantilla i personal tècnic de les principals àrees municipals. Com a fase prèvia, l’Agent d’Igualtat va realitzar un diagnòstic de la situació municipal, en matèria d’igualtat d’oportunitats, a partir de les dades quantitatives i qualitatives facilitats pel Departament de Recursos Humans i per la pròpia plantilla.

En total, el PIO es compon d’un total de 45 mesures que abasten diferents àrees com són el compromís i la cultura de la igualtat, amb set accions en aqueix sentit; els processos de selecció i contractació (onze accions); la classificació i la promoció professionals (una acció), la formació del personal (tres accions); les retribucions (tres accions), la conciliació de la vida personal, familiar i laboral (huit accions); la salut laboral (quatre accions); la comunicació i el llenguatge no sexista (cinc accions) i la violència de gènere (tres accions)

Per a la vigilància i compliment del PIO, es constituirà una comissió de seguiment i avaluació que serà l’encarregada de mantindre l’avaluació i el correcte compliment d’aquest Pla d’Igualtat, analitzant cadascuna de les accions establides i realitzades en els terminis marcats.