L’Ajuntament de Burjassot aprova una moció de Compromís en defensa de la Llei de l’Horta i del Consell de l’Horta

La moció s’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís, PSOE i la regidora no adscrita.

L’Ajuntament de Burjassot en el ple celebrat aquest dimarts 25 de febrer ha aprovat la moció presentada per Compromís en defensa de la Llei de l’Horta i el Consell de l’Horta. La moció ha comptat amb els vots a favor de PSOE, Compromís i la regidora no adscrita. La moció insta l’Ajuntament a mostrar el seu suport a aquestes dues institucions, que consideren fonamentals per a la protecció i promoció de l’horta de València.

La portaveu de Compromís per Burjassot, Maria Viu, ha explicat que la Llei de l’Horta i el Consell de l’Horta són dues eines clau per a garantir el futur de l’horta. “La Llei de l’Horta estableix un marc jurídic per a la protecció de l’horta, mentre que el Consell de l’Horta és l’òrgan encarregat de gestionar i promoure aquest territori”, ha assenyalat Viu.

En la seua moció, Compromís per Burjassot denuncia els “atacs” que estan patint la Llei de l’Horta i el Consell de l’Horta per part de “determinats sectors“. “Aquests atacs busquen afeblir aquestes institucions i posar en perill el futur de l’horta”, ha advertit Viu.

Per tot això, Compromís per Burjassot ha promogut aquesta moció que és fonamental perquè tots els ajuntaments de l’horta mostren el seu suport a aquestes institucions.