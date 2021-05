L’Ajuntament de Burjassot destina prop de 800.000 euros a la segona fase del Pla Resistir

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot posa en marxa la segona convocatòria per a la concessió de les ajudes econòmiques a autònoms i microempreses del municipi l’activitat del qual s’haja vist afectada per la pandèmia de la Covid-19, en el marc del “Pla Resistir”. Aquesta segona fase de les ajudes serà a càrrec únicament de les arques municipals i amplia el ventall de sectors als quals es dirigeix. Es dota aquesta segona convocatòria de quasi 800.000 euros ampliables i es recullen sectors que no van poder optar a la primera convocatòria, com ara com ara arts gràfiques, comerç al detall de multitud de gremis, sector del taxi, artesania i orfebreria, alimentació, tèxtil, pirotècnia, floristeries, perruqueries, etc, etc.

La finalitat perseguida amb la concessió directa d’aquestes ajudes econòmiques als autònoms i microempreses que s’inclouen en les bases, és contribuir al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant malgrat la manca o disminució d’ingressos experimentada, contribuint a la seua viabilitat econòmica.

“És important per a nosaltres poder augmentar els sectors als quals es dirigeixen les ajudes, i d’aquesta manera, es cobreix la pràctica totalitat de comerços o negocis del municipi, destinant prop de 800.000 euros que a més, són ampliables en el cas de necessitat. Reactivar l’economia, protegir el comerç, ajudar als sectors tradicions que més s’han vist afectats per la pandèmia és principal per a aquest ajuntament, i així ho hem manifestat en diverses ocasions. Veiem la recta final d’aquest procés, i ara més que mai les ajudes són indispensables i aquest ajuntament destinarà quasi un milió i mig només en comerços i petites i mitjanes empreses. És un important esforç que va destinat a protegir l’economia d’aquest municipi”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Per part seua, des de Ciutadans, el seu portaveu, Toni Subiela ha manifestat que “ens vam comprometre a tirar una mà a totes les petites empreses i comerços de Burjassot. Amb aquesta segona remesa d’ajudes esperem que es puga evitar que baixen més persianes i tant de bo que servisca perquè alce alguna nova. Sabem que tota ajuda és insuficient per a les dificultats que estan passant tots i cadascun dels autònoms i xicotets empresaris de Burjassot, i continuarem treballant perquè es puguen salvar totes els llocs de treball i totes les famílies que siga possible. Junts hem d’eixir d’aquesta”. Cal recordar que Ciutadans va donar suport als pressupostos municipals, apostant també pel reforç de les ajudes al comerç i petites i mitjanes empreses. Així mateix, el Partit Popular, que també recolze els pressupostos municipals, ha realitzat aportacions que s’han vist recollides en les pròpies bases i les quanties d’aquestes.

La sol·licitud de les ajudes començarà el dimarts 1 de juny i tota la tramitació, de manera telemàtica, es podrà sol·licitar l’ajuda des de l’1 al 21 de juny, tots dos dies inclusivament.