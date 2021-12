L’Ajuntament de Burjassot dona la benvinguda al nou personal que s’incorpora a diferents departaments municipals

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha acollit aquest matí (30-12-2021) la presentació del nou personal que ja forma part de la plantilla municipal. Es tracta de diferents treballadores que, des d’aquests dies, comencen a treballar en les àrees i departaments municipals. Totes elles han rebut la benvinguda per part de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb els Regidors de Governació i de Personal, Juan Gabriel Sánchez i Mª Ángeles Navarro Banacloy, respectivament, el Regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero, la Regidora de Serveis Socials, Isabel Mora, a més de la responsable de Recursos Humans del Consistori, Mónica Aragonés.

Així s’han incorporat tres educadores socials, quatre tècniques superiors d’integració social i una promotora d’igualtat com a funcionàries interines per a l’execució del Contracte Programa de Serveis Socials, aprovat per la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2021 i subscrit entre El Consistori i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials.

D’igual manera, s’ha incorporat una administrativa cap negociat destinada al departament d’Intervenció i quatre administratives destinades en Serveis Socials contractades dins del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014/2020 de la Comunitat Valenciana, Programa Ecovid 2021, destinat a la contractació de persones desocupades majors de 30 anys.

Finalment, s’han incorporat també cinc peons de neteja per a col·legis Covid contractades dins del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, Programa Empuju 2021, destinat a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys.