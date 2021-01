L’Ajuntament de Burjassot està elaborant un llistat amb els comerços hostalers que donen servei de recollida en local o enviament a domicili de menjar

Connect on Linked in

A causa de les noves restriccions que s’han aplicat a la Comunitat Valenciana per l’empitjorament de la situació sanitària, un dels sectors que ha hagut de tancar les seues portes ha sigut el de l’hostaleria, tal com es desprén de la Resolució publicada ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En aquesta, s’assenyala que aquests establiments estaran tancats “llevat que en els mateixos es preste servei de recollida de menjar i/o beguda en el local o enviament a domicili”.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Cosa, de mans de CEMEF, vol ajudar tant als establiments hostalers que mantindran les seues portes a obertes tant per a la recollida en local com per a l’enviament a domicili com mantindre informats als ciutadans i ciutadanes dels establiments que donen aqueix servei perquè puguen realitzar els seus encàrrecs. Aquesta acció ja es va dur a terme tant amb els comerços essencials, durant el període de confinament, com amb els propis hostalers quan van començar a obrir durant les fases de desescalada.

Per aquest motiu, ha elaborat una llista de comerços hostalers que donen servei de recollida en local o enviament a domicili que pot consultar-se en la web municipal, www.burjassot.org. En aquesta, s’especifica el nom del local, la seua adreça, el seu telèfon i l’horari a més de si es pot realitzar la comanda per WhatsApp.

Llistat: http://www.burjassot.org/wp-content/uploads/2021/01/bares-web-4.pdf

Aquells establiments que no estiguen en el llistat però hagen decidit donar el servei també, poden posar-se en contacte amb CEMEF o bé enviar un correu a comunicacion@imcjb.net, per a incloure’ls en aquest. En el mail hauran d’indicar les seues dades: nom del bar/cafeteria/restaurant, adreça, telèfon, si es poden fer les comandes per WhatsApp, si tenen web i correu electrònic. A més, deuran també indicar l’horari fins el qual es poden fer els encàrrecs.