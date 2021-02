L’Ajuntament de Burjassot exposarà la maquinària original per a l’elaboració del xocolate de la mítica “Chocolates Valero”

Connect on Linked in

Un bon dia fa molt, en els primers 40 del seguisc passat, quan la postguerra començava a ensenyar les seues arpes, als veïns i veïnes de Burjassot se’ls va endolcir, una mica almenys, el dia… i la vida. I és que en el núm. 55 del Carrer del Tramvia, a un tir de pedra del Mercat i enfront de la ferreteria Muñoz, Francisco Valero Valero obria la persiana de la seua xicoteta fàbrica: “Chocolates Valero”, un atractiu negoci que se sumava, amb il·lusió, a l’inflat conjunt de comerços que, en aquells dies, omplien el carrer de Jorge Juan. Més de mig segle després, són moltes les generacions de burjassotencs que tenen retalls de les seues memòries d’infància, joventut o vida en família, estretament lligats als dolços plaers que es despatxaven en “Valero”. Xiquets i xiquetes procedents de l’escola, mestresses de casa de tornada del mercat, enamorats amb ganes de regalar bombons o pares i mares de família pensant en el xocolate a la tassa per al desdejuni del diumenge….tots i totes recorden, amb afecte, aquella inconfusible campaneta que sonava en espentar la porta de cristall que donava la benvinguda a una estada carregada d’aroma a xocolate i a un taulell ple de gom a gom de dolços de colors. I això només era la botiga, situada en la planta baixa d’una casona de dues altures i pati. Era en les estades interiors on, diàriament, Francisco Valero primer i els qui van agafar el seu testimoni després, ajudats de tota una maquinària especialitzada, creaven la màgia, convertint el cacau extret de les seues baines en xocolates de tota mena. Negre, blanc, amb llet i, com no, els inoblidables brioixos cilíndrics de terrós xocolate, que va ser berenar de punts. Diuen, compten, que Francisco Valero mai va revelar la fórmula del seu xocolate, aqueix xocolate tan peculiar, pel qual molts, fins i tot grans empreses i negocis de la capital, sospiraven.

És precisament tota aqueixa maquinària per al procés d’elaboració del xocolate, a més de gran quantitat d’objectes i utensilis, i també documentació interessant, la que acaba de rebre, recentment, l’Ajuntament de Burjassot, a través d’una donació que ha realitzat la pròpia família Valero, amb l’objectiu que, en un futur pròxim, els veïns i veïnes de Burjassot puguen contemplar semblant llegat. Així, des de l’àrea de Cultura del Consistori i des de la regidoria de Patrimoni i Turisme, amb Estefanía Ballesteros i Javier Naharros al capdavant, s’han iniciat els treballs per a, amb l’ajuda de la família Valero i el treball de la Brigada d’Obres Municipal, realitzar en primer lloc el trasllat d’aquesta maquinària, als magatzems de la Casa de Cultura. En primer lloc, es procedirà una primera fase d’accions que consistirà, principalment, en la neteja i restauració de les màquines, algunes d’elles una mica deteriorades pel pas del temps i el desús prolongat. Aquesta fase continuarà amb els treballs de catalogació de cadascuna de les màquines i de la resta del material donat per a això, des de Cultura, han informat que comptaran amb l’assessorament del Museu del Xocolate de Sueca.