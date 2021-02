L’Ajuntament de Burjassot ha emés 8.500 certificats digitals

Print This Post

El mes d’abril passat, en ple confinament, l’Ajuntament de Burjassot, en el seu afany per ajudar en tot el possible a la ciutadania que havia de realitzar els seus tràmits administratius de manera digital, posava en marxa el servei perquè es poguera obtindre el certificat digital que els ajudara a realitzar aquests tràmits.

D’aquesta manera, 8.500 ciutadans i ciutadanes del municipi han passat ja per CEMEF, l’empresa pública municipal encarregada d’emetre’ls, i disposen del seu certificat digital, una eina fonamental per a poder relacionar-se amb l’administració.

Des de CEMEF, que està realitzant entre 50 i 100 signatures digitals al dia, recorden que continuen emetent els certificats de dilluns a divendres, prea sol·licitud de cita, de 9.00 a 14.00 hores. Aquesta cita prèvia pot sol·licitar-se telefonant al 96 316 02 50 o bé enviant un correu electrònic a empresas4@cemef.com. Una vegada realitzat aquest primer pas, indispensable i obligatori, es donarà a la persona interessada tota la informació sobre el procediment a seguir, sobre la documentació que ha d’aportar per a obtindre el certificat i el dia i l’hora que ha d’acudir a la seu de CEMEF, al carrer Verge dels Desemparats, 26.

Així mateix, els tècnics encarregats del servei també estan assessorant les persones que van en nom d’alguna entitat o associació i que han d’obtindre el certificat, sobre com fer-lo i els passos a seguir per a obtindre-ho. És important recordar que, per a obtindre el certificat de l’entitat, primer és necessari tindre l’individual de la persona que serà el representant d’aquesta.