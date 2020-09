L’Ajuntament de Burjassot i el EVha impulsen el desenvolupament d’una unitat de sòl per a construir 170 habitatges protegits

Print This Post

El director general de EVha i l’Alcalde de Burjassot mantenen una reunió de treball per a establir les bases de les actuacions

La iniciativa també inclou la creació d’una residència universitària pròxima al Campus de la Universitat de València en el municipi

L’Ajuntament de Burjassot i la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha mantingut una reunió de treball per a impulsar el desenvolupament de la Unitat d’Execució 1 en el municipi, propietat de la Generalitat, a fi de construir aproximadament 170 habitatges protegits.

En la trobada, el que han participat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, el Regidor d’Urbanisme, Manuel Aragó i el director general de EVha, Alberto Aznar, s’han establit les bases perquè el Consistori faça una programació d’aqueix sòl i la iniciativa privada puga construir habitatge protegit.

La UE-1 de Burjassot és una parcel·la de la Generalitat, adscrita a EVha, amb una superfície aproximada de 14.800 m². Situada en l’entrada de Burjassot, es tracta d’una zona estratègica per a la construcció d’habitatge i altres serveis.

Per a l’Alcalde de Burjassot aquest projecte “És molt important ja que permetrà a la ciutat tindre habitatges protegits, que són especialment necessàries en aquest municipi, i al mateix temps rebaixarà notablement la demanda de l’habitatge de lloguer quant a l’ús com a residència per a estudiants, i d’aquesta manera també alleujarà la pressió en els preus dels lloguers de la zona”.

El director general de EVha ha assegurat que “les dues administracions estem molt interessades a desenvolupar aquest sòl per a obtindre solars que, a través de la col·laboració públic-privada, servisquen per a crear habitatge protegit, tan necessària i reclamada per la ciutadania”.

El desenvolupament de la UE-1 també contempla uns 18.000 m² de sòl terciari, en els quals està prevista la construcció d’una residència universitària, donada la proximitat del Campus de la Universitat de València a Burjassot.

Alberto Aznar ha destacat el treball que s’està realitzant des de la Generalitat per a desbloquejar sòls i aconseguir acords que permeten promoure habitatge protegit. En aqueix sentit, l’Ajuntament de Burjassot s’ha compromés a iniciar els tràmits administratius perquè, a la major celeritat possible, es puga començar l’actuació.

“Aquest projecte urbanístic es desenvoluparà en sòl que fins ara estava sense ús, la qual cosa no sols suposarà posar en valor les parcel·les residencials. També suposarà millorar l’entorn urbà de la zona, on se situa el grup de les 613 habitatges, una de les àrees amb necessitats de transformació social de Burjassot”, ha declarat el director general de EVha.