L’Ajuntament de Burjassot il·luminarà la seua façana el 12 de maig per a commemorar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia

És una malaltia silenciosa però que afecta moltíssimes persones a tot el món i a la qual cal donar visibilitat des de totes els sectors socials i dese les administracions,

Amb aquest objectiu, i valorant i reconeixent la gran faena que desenvolupa l’Associació de Fibromiàlgia de València Nord (AFIVAN) de Burjassot, l’Ajuntament de Burjassot il·luminarà la seua façana de morat la nit del 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Aqueix mateix dia, el balcó de l’Ajuntament lluirà una pancarta commemorativa d’aquesta assenyalada data.

A més, des de la Regidoria de Sanitat, dirigida per Isabel Mª Mora, s’ha col·laborat en l’enregistrament del manifest que AFIVAN ha elaborat per a commemorar la citada data; manifest que es podrà llegir també en la web municipal, www.burjassot.org i que es podrà veure en les xarxes socials de AFIVAN.

Enguany, AFIVAN, igual que l’anterior roman sota les mesures de seguretat sanitària, però les funcions d’atendre les persones afectades, així com als seus familiars, per a informar sobre aquesta malaltia, així com el d’assessorar, romanen actives.

Així mateix, l’entitat burjassotense manté el servei de teràpia individual amb la psicòloga i les accions de pràctica d’exercici físic adaptat, a l’aire lliure i amb un màxim de 9 persones, ja que aquesta malaltia empitjora amb la falta d’exercici. A través de l’exercici físic adaptat s’aconsegueix una millora en la qualitat de vida ja que principalment es treballa l’equilibri, força, coordinació i tonificació muscular.

D’igual manera, des de AFIVAN, a través de COCEMFE, s’ofereix assessorament jurídic gratuït, així com la borsa d’ocupació per a persones amb discapacitat.

Enguany a més AFIVAN compta amb un taller oferit per l’Ajuntament de Burjassot per a millorar, mitjançant l’Alfabetització Digital, l’aïllament ja que de tots és sabut que la comunicació telemàtica, així com les APPS han vingut per a quedar-se i hi ha moltes persones que necessiten adequar-se a aquest estil de vida.

La seu de AFIVAN Burjassot està en c/ Isaac Peral, 67, en el Centre Social d’Isaac Peral i és necessari sol·licitar cita prèvia, telefonant al 634613953 per a ser atesos.