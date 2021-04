L’Ajuntament de Burjassot intensifica els treballs de gestió i control de plagues amb una nova empresa adjudicatària de sanitat ambiental

Connect on Linked in

Des de hui mateix, dijous 1 d’abril de 2021, de les labors de gestió i control de plagues en el terme de Burjassot es farà responsable l’empresa Companyia de Tractaments Llevant S.L (CTL), després d’haver-se convertit en l’adjudicatària del contracte iniciat per l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Serveis Municipals que dirigeix Manuel Pérez Menero.

L’empresa adjudicatària, dedicada als serveis ambientals i el control de plagues, està especialitzada, des de la seua creació a principis dels anys 90, en desinsectació, desratització, avaluacions ambientals (anàlisis microbiològiques i síndrome de l’edifici malalt), tractament i control de la Legionel·la, tractaments contra xilòfags (tèrmit i corcó) i treballs fitosanitaris en espais enjardinats com poden ser el tractament del morrut roig de les palmeres, la processionària del pi, la galeruca de l’om, oïdi, etc…

Aquest matí ha tingut lloc la trobada, en la Plaça de l’Ajuntament, entre Alcalde de Burjassot, Rafa García, el propi regidor de Serveis Municipals i el regidor de Governació, Juan Gabriel Sánchez, amb els responsables de l’entitat responsable del nou servei. Per part seua, han assistit Daniel Sánchez Server, graduat per la UPV en Ciències Ambientals com a responsable tècnic de CTL; David Bravo Minguet, llicenciat per la UV en Ciències Biològiques com a director tècnic de CTL i Jesús Selfa Arlandis, professor titular de Biologia Animal de la UV i assessor en matèria de plagues. La trobada entre els responsables municipals i el personal de l’empresa, ha servit per a la presentació de part del personal tècnic així com per a la supervisió del material i els vehicles tècnics. En aqueix sentit, destaca per exemple, el canó nebulitzador (vehicle més gran) que és utilitzat per al control del mosquit tigre així com en tractaments adulticidas i larvicidas, en grans espais. Després d’aquesta trobada, les labors han començat a continuació, amb els primers treballs de desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram en la zonza dels 613 Habitatges, així com l’Avinguda María Ros i adjacents d’una banda, i amb una acció puntual contra insectes en el Mercat Municipal.

L’Alcalde de Burjassot ha manifestat sentir-se “molt il·lusionat amb la marxa que comencem hui amb els nous responsables de la gestió de plagues en el nostre municipi. Si dubte es tracta d’un tema sensible i sobre el qual cal actuar amb la màxima eficàcia. Els anys d’experiència, l’atenció a la màxima preservació del medi ambient amb els mètodes utilitzats així com l’avantguarda en els seus sistemes, ens fan pensar que el resultat dels treballs a Burjassot no tardaran a arribar i compliran el nivell d’exigència que demanem. Volem un Burjassot net i totalment lliure de plagues que incomoden la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”.

Quant als treballs a realitzar a Burjassot, periòdicament, destaca el servei plantejat per al control de rosegadors i insectes rèptils situats en les xarxes públiques de proveïment i distribució de serveis, clavegueram i embornals. Aquestes accions de desratització i desinfecció es realitzaran en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, cinc vegades al mes. Així mateix, també es realitzaran els serveis pertinents per al control de rosegadors en la zona de l’horta local, en les zones situades al voltant de la població i en els solars de la població, en coordinació amb les directrius marcades pel Consistori.

També es realitzaran, periòdicament, els treballs pertinents per al control de microorganismes, insectes rèptils i rosegadors en els diferents edificis i dependències municipals, així com en els col·legis públics i a les Escoles Infantils Municipals. En aquest cas, s’ofereix una solució avantguardista per a espais interiors com és el model de control de rosegadors IPM SQUARE, un parany autònom que es pot instal·lar en menys de 60 segons en qualsevol lloc amb connexió Wifi. Els paranys autònoms IPM SQUARE permeten fer front a l’impediment en l’ús de substàncies químiques com és el cas, per exemple, de les cuines, per la presència d’aliments i la possibilitat de contaminació creuada, emplaçant el sistema de IPM SQUARE amb tants paranys com siga necessari, amb alertes en línia que estan actives les 24 hores. Així, les captures de rosegadors són notificades a una app o portal web que informa en temps real de l’estat de l’alerta: ubicació, moment en què salta el parany, etc… podent retirar la captura en condicions de seguretat i higiene. Les actuacions sobre dependències municipals, es realitzaran, una vegada al mes, al maig i al setembre, mentre que en els col·legis públics i Escoles Infantils Municipals tindran lloc al maig, al juliol i al setembre.

Per part seua, els serveis per al control de microorganismes, insectes rèptils i rosegadors en parcs, jardins i zones habilitades per a animals domèstics es realitzaran en coordinació amb el personal competent de l’Ajuntament de Burjassot, a fi d’actuar en funció del problema en concret, amb diferents mètodes de control, ja siguen físics, amb la col·locació d’engreixadors amb parany adhesiu i atraient ocults contra rosegadors o controls químics, contemplant sempre les mesures de seguretat adequades.

En el cas dels treballs per a la prevenció i el control del mosquit tigre (Aedes albopictus), que també es plantegen per al control del mosquit comú (Culex pipiens), i dels flebòtoms transmissors de la leishmaniasis en gossos i similars, aquests es realitzaran seguint un protocol específic. Els treballs es realitzaran una vegada al mes al març, abril i maig; dues vegades al juny, tres vegades al juliol i a l’agost; dues vegades al setembre i una vegada a l’octubre i novembre.