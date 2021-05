L’Ajuntament de Burjassot mostra el seu suport a la Federació d’Artistes Fallers

Connect on Linked in

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, han rebut hui la visita de Jordi Palanca, secretari general del Gremi d’Artistes Fallers de la Comunitat Valenciana. Durant la trobada, tant el primer edil com la regidora responsable han mostrat el seu total suport i disponibilitat de col·laboració amb la federació de cara a l’organització de la festa fallera, amb la crema dels monuments durant el present any 2021. Uns monuments que encara esperen en els tallers a ser pastura de les flames des que, al març de 2020, la festa de tots els valencians i valencianes quedara suspesa a causa de la pandèmia del coronavirus. Els tres s’han emplaçat a mantindre el contacte i la coordinació per a reprendre el calendari faller, tan prompte com siga possible i la normativa sanitària ho permeta.