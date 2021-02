L’Ajuntament de Burjassot obri les sol·licituds per a les “Ajudes Parèntesis” demà dimecres 17 de febrer

Connect on Linked in

Després de la reunió telemàtica mantinguda aquest dilluns amb els sectors més afectats per la pandèmia, inclosos en el Decret llei publicat el passat 26 de gener en el DOGV, l’Ajuntament de Burjassot iniciarà el termini per a poder sol·licitar les “Ajudes Parèntesis”, dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana. Tal com es desprén del citat Decret, el Consistori és beneficiari d’aquestes ajudes que ascendeixen a un total d’1.194.215€ dels quals la Generalitat es farà càrrec del 62.5%, del cost total de l’actuació a desenvolupar pel Consistori, que haurà de realitzar una aportació del 15% del cost. El 22,5% restant estarà a càrrec de la Diputació Provincial de València.

La sol·licitud de les ajudes, les bases de les quals es poden consultar ja HUI PUNXANT ACÍ, començarà demà dimecres 17 de febrer a les 09.00 hores i tota la tramitació, de manera telemàtica, pot realitzar-se ACÍ. Si disposa de signatura digital, en la pàgina que s’ha creat de manera específica, podrà descarregar, emplenar i guardar els impresos necessaris per a la presentació de la sol·licitud. En aquesta, s’especifiquen també els documents addicionals, en el cas que siga necessari, dels quals també s’ha de disposar per a, una vegada tot recopilat i emplenat, anar al tràmit corresponent en la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament, on es podrà pujar tota la documentació.

“Aquestes ajudes suposaran un gran revulsiu per a tots els sectors als quals van destinades”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha destacat “el gran esforç que els nostres comerciants, autònoms, empresaris… estan realitzant per a poder continuar amb la seua activitat malgrat la situació que els està tocant viure. Des de l’Ajuntament el nostre objectiu fonamental és ajudar-los en tot el que siga a la nostra mà i facilitar-los, tot el possible, que puguen sol·licitar quantes ajudes siguen necessàries per a poder desenvolupar la seua activitat quan les restriccions es vagen alçant i puguen reprendre la seua activitat. Estem compromesos amb el nostre comerç local, amb els nostres empresaris i autònoms i els oferirem totes les ajudes que siga necessari”.

Si el sol·licitant no disposa de signatura digital, en la mateixa pàgina en la qual està tota la informació de les ajudes, PUNXA ACÍ, haurà de prémer el botó “Iniciar procediment”, completar la informació sol·licitada en el formulari i adjuntar els documents que siga necessari aportar, en format digital. En finalitzar, obtindrà un document únic complet per a efectuar la sol·licitud, tal com li indica el procediment digital.

El document generat, juntament amb la documentació addicional que no haja adjuntat en format digital en el pas 1, es deurà presentara en el Servei d’Atenció al Ciutadà (*SAC), situat a la Casa de Cultura, sol·licitant CITA PRÈVIA.

En el cas de tindre qualsevol dubte a l’hora de realitzar els tràmits per a sol·licitar les ajudes, des de l’Ajuntament de Burjassot posen a la disposició dels sol·licitants la possibilitat de sol·licitar assistència presencial per a la seua tramitació en *CEMEF, sol·licitant CITA PRÈVIA telefonant al 671 435 762. També poden realitzar-se les consultes via correu electrònic en empresas@cemef.com o de manera telefònica, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores en el 671 435 762.

De manera pràctica, aquestes ajudes es van distribuir, tal com marca el Decret llei, en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones treballadores i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes. Tot això estarà encaminat a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius recollits en el Decret.

CONSULTA ACÍ ELS SECTORS QUE PODEN ACCEDIR A les AJUDES

Les ajudes estan dirigides a autònoms i microempreses amb un màxim de deu treballadors en els sectors enumerats, que tinguen la seua seu física i/o domicili fiscal a Burjassot i que complisquen els requisits marcats en les bases.

Seran finançables amb càrrec a les presents subvencions les despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris.

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment d’aquesta. S’admetran les despeses realitzades entre l’1 d’abril de 2020 i la data de publicació de les ajudes. Aquestes despeses hauran de ser acreditats i justificat el seu pagament pels beneficiaris en la forma indicada en les bases.