L’Ajuntament de Burjassot ofereix pàgines web gratuïtes per als comerços i serveis que no disposen d’ella

Des de la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Rosa Coca, de mans de CEMEF, es continua treballant per a ajudar a les empreses i comerços del municipi en tot el possible davant les necessitats que els estan sorgint a causa de l’estat d’alarma pel Covid-19.

Davant aquesta situació, i després de repartir màscares i mampares protectores als comerços essencials que romanen oberts per a donar servei a la ciutadania, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria farà un pas més en les seues ajudes als comerços i posarà en marxa una nova eina tecnològica de manera gratuïta per a totes les empreses de Burjassot que no disposen de pàgina web o en cas de disposar, que puga resultar complementària d’aquesta. En aquest cas, aquesta acció és per a tot el teixit comercial i empresarial del municipi.

L’objectiu és crear una web personalitzada per a cada comerciant, professional o empresa de serveis de Burjassot. En aquesta web, a més de la informació rellevant de cada comerç, es podran publicar productes, promocions o serveis oferits per aquest, mostrant un aparador del seu comerç o servei que li permeta incrementar el posicionament en cercadors augmentant així, per tant, la localització del comerç per part de possibles compradors per a aquells comerços que per necessitats no poden tindre oberta la seua botiga física.

Es tracta d’una gran eina per a facilitar les vendes a aquells comerços que, com s’ha assenyalat, en l’actualitat no poden tindre oberta la seua botiga de manera física i, en el cas dels quals estan oberts, per a donar-los major visibilitat.

Els comerços que estiguen interessats en el projecte han de posar-se en contacte amb els tècnics de Promoció Econòmica de CEMEF SLU enviant un correu electrònic a empresas@cemef.com. Tant de manera telefònica com a través del correu se’ls donarà tota la informació d’aquesta nova eina i s’ajudarà als comerços i serveis durant la configuració de la web.