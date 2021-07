L’Ajuntament de Burjassot posa en marxa un programa d’acompanyament per a persones majors

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Majors, dirigida per Mª Ángeles Navarro, i gràcies al conveni signat amb l’entitat Jovesólides, l’Ajuntament de Burjassot posarà en marxa el mes vinent de setembre el seu Programa de Persones Majors Acompanyades. Aquest nou projecte oferirà a les veïnes i els veïns que participen en el mateix tindre un acompanyament virtual i suport formatiu.

Arran de la pandèmia de la Covid-19, s’ha detectat que hi ha majors que necessiten cobrir determinades necessitats, ja siga d’acompanyament o assistència per a resoldre els seus dubtes amb els nous telèfons mòbils, ja que no tenen familiars pròxims que puguen ajudar-los. Per a donar-los aqueix servei, que sàpien que compten amb persones que poden ajudar-los i que cada dia es posaran en contacte amb ells, el Consistori ha posat en marxa aqueix projecte.

Aquelles persones interessades a formar part del mateix tan sols han de telefonar al 96 316 05 39 on una persona del departament de serveis socials de tercera edat li atendrà i li donarà tota la informació sobre el projecte que es desenvoluparà de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2021.

Acompanyament telefònic per a pal·liar la situació de soledat no desitjada de les persones majors, assistència en TIC per a resoldre tots els dubtes en l’ús diari de telèfons intel·ligents o l’adhesió a un canal de difusió de WhatsApp d’oci amb informació diària són alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest programa.