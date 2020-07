L’Ajuntament de Burjassot posa en marxa una nova acció de conscienciació ciutadana per a la recollida de fem

Connect on Linked in

Els contenidors de Burjassot tindran missatge per als seus ciutadans. L’Ajuntament de la localitat, dins de la campanya, “Volem millorar, ajuda’ns” continuarà en aquest mes de juliol amb les seues accions de conscienciació social a l’hora garantir que els veïns i les veïnes de Burjassot depositen de manera correcta el fem en els contenidors.

Així, tal com es pot veure en la imatge que acompanya aquesta informació, ja s’han començat a pegar en els contenidors els nous adhesius amb un missatge molt clar “No sigues brut/a. Deposita el fem dins del contenidor”; un lema directe i molt senzill que vol conscienciar a la ciutadania que no deixe el fem fora dels contenidors, siguen de reciclatge o de residus en general, per a no ocasionar molèsties a la resta de veïns i, en l’època estival, olors desagradables en l’entorn en el qual estan situats els contenidors.

“Una vegada més”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “apostem per una acció molt visual, amb un missatge molt clar amb el qual volem que els nostres veïns i les nostres veïnes es consciencien de la necessitat que el fem es deposite dins dels contenidors. Volem un poble net, amb els seus carrers disposats en les millors condicions per a passejar per elles però és necessari que, entre tots, ens conscienciem de la importància de depositar bé els residus que generem en les nostres llars”.