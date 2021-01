L’Ajuntament de Burjassot pren noves mesures davant la Covid19 després de les noves indicacions de la Generalitat Valenciana

Connect on Linked in

Complint de manera estricta amb les indicacions de la Generalitat Valenciana, i després de la publicació hui (20-01-2021) de les mesures a adoptar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV que es pot consultar ACÍ), l’Ajuntament de Burjassot procedirà, a partir de demà 21 de gener a prendre noves mesures en el municipi per a la contenció de la Covid-19.

“Ens veiem en l’obligació, per a protegir a la ciutadania, d’adoptar noves mesures davant la complicada situació sanitària que estem vivint en tota la Comunitat. Per a nosaltres, la prioritat són els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes i, per ells, seguirem de manera escrupolosa totes les indicacions que ens han marcat des de la Generalitat Valenciana i que afecten a tota la Comunitat”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha assenyalat que aquestes mesures “s’uneixen a les que nosaltres ja apliquem el passat 15 de gener i que, com he assenyalat, només tenen un objectiu: garantir la seguretat dels nostres veïns”.

Així, des de demà dijous i fins al 3 de febrer romandran tancats els Centres Socials i les instal·lacions esportives: Pavelló Cobert, Camp de Futbol de les Oliveras, zona esportiva del Barri de les 613 Habitatges, es deixarà obert el pas per als vianants, i Poliesportiu Municipal. En aquest últim cas, sí que romandran obertes les zones verdes. L’Ajuntament procedirà a la devolució dels lloguers de les pistes esportives que ja s’hagueren reservat.

Així mateix, es manté el tancament de les pistes multideporte d’accés lliure, realitzat ja el passat dia 15 de gener, i es procedeix al tancament de les pistes esportives del Parc de l’Eixereta i del Parc de la Granja, a més de les situades al parc de les Oliveras, al carrer Mèxic i en Escalante. Es procedirà al tancament dels accessos, en el cas de les pistes que així ho tinguen o bé a abalisar amb cinta les zones esportives.

En el cas dels parcs i de les zones verdes municipals, continuaran oberts però els serveis estaran clausurats i les fonts inhabilitades.

Des de l’Ajuntament, a través de CEMEF, s’està treballant en l’elaboració d’un llistat d’establiments d’hostaleria, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment que romanguen oberts perquè presten servei de recollida de menjar i/o beguda en el local, amb cita prèvia, o enviament a domicili. S’indicarà el local, el telèfon i l’horari del mateix perquè la ciutadania puga posar-se en contacte amb ells.

El mateix succeirà amb els comerços no essencials del municipi ja que els seus horaris s’adaptaran al tancament a les 18.00 hores. Per aquest motiu, també es donarà a conéixer per part del Consistori, en el moment en el qual els comerços l’informen, del llistat de comerços oberts i els seus nous horaris.

Des de l’Ajuntament es recorda també que, amb les noves mesures, en el cas de celebrar unes noces en el Saló de Plens, l’aforament serà de 10 persones més els contraents i el Regidor que l’oficie, en total 15 persones.