L’Ajuntament de Burjassot redueix més de 20 milions del seu deute des de 2012, de 28 a 7,6 milions

L’Ajuntament de Burjassot disposa d’uns comptes sanejats. El Consistori ha fet una gran faena financera des de l’any 2012, en el qual entrava en vigor la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera, que li ha portat a rebaixar el seu deute en 534€ per habitant i, passar dels 28 milions d’euros de deute a tan sols 7,6 milions. Aquesta reducció suposa més d’un 27 per cent en la disminució del deute en 8 anys, una suma que supera els 20 milions d’euros.

La gran labor realitzada pels diferents equips de Govern, encapçalats per Rafa García, el seu Alcalde, al costat dels equips tècnics del Consistori de Burjassot, li ha portat a la rebaixa del deute de manera considerable, situant-se la mateixa, a la fi de 2019, en 199€ per habitant. És a dir, s’ha passat d’una de deute de 733 euros per habitant a 199 euros.

La rebaixa del deute per part de l’Ajuntament s’ha realitzat de manera gradual i, ja l’any 2016, el seu Compte General Pressupostari recollia una reducció del deute d’un 12%, una dada molt positiva que ha anat a millor al llarg d’aquests anys, fent que en l’actualitat no s’arriben a 200€ per habitant de deute.

“L’Ajuntament ha aconseguit sanejar els seus comptes de manera rotunda sense deixar de millorar els serveis que ofereix a la ciutadania continuant la seua labor d’atenció social tenint en compte, en tot moment, les necessitats dels nostres veïns i les nostres veïnes”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, que també ha volgut destacar “el gran esforç econòmic d’aquests anys, que ha portat a l’Ajuntament a reduir la seua càrrega financera i sanejar els seus comptes sense canviar la seua política de serveis i d’ajuda social centrada en les necessitats dels ciutadans. És un treball del qual estem molt satisfets ja que amb aquestes disminucions es permet continuar generant polítiques socials”.

“Som conscients que l’ajuntament està sanejat, i ara és el moment, en la situació actual, i amb les circumstàncies de la crisi del Covid-19, d’acudir de nou a les eines que permeten als Consistoris poder tindre aportacions addicionals de capital, és a dir, els préstecs. Si l’Ajuntament necessita sol·licitar-los per a atendre necessitats bàsiques de la població, ho farà sense dubtar-lo” ha afegit García.