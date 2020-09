L’Ajuntament de Burjassot renova el seu conveni de col·laboració amb el Grup Scout Impeesa 243

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha renovat el conveni de col·laboració que, des de 2016, mantenia amb el Grup Scout Impeesa 243 de Burjassot. La signatura del conveni renovat s’ha realitzat per part de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i del president i coordinador del Grup Scout 243, Jesús Botija. En l’acte han sigut presents també, Estefanía Ballesteros i Javier Naharros, regidors responsables de les àrees de Cultura i Joventut.

L’objecte d’aquesta renovació és continuar reforçant en el municipi les activitats juvenils, culturals i de temps lliure, amb especial atenció als menors en risc d’exclusió social. Així, la vigència del conveni subscrit entre totes dues entitats, el 2 de desembre de 2016, queda prorrogada per quatre anys addicionals, sent vàlides les mateixes obligacions i compromisos per totes dues parts per al nou període.

El Grup Scout Impeesa 243 de Burjassot fundat l’any 1.970 i és pertanyent a la Federació de Scouts Valencians i a ASDE (Associació de Scouts d’Espanya).