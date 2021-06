L’Ajuntament de Burjassot renova el seu conveni de col·laboració amb l’associació gitana del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha renovat el conveni de col·laboració que manté, des de 2015, amb l’associació gitana del municipi. La signatura de tal renovació s’ha produït aquest mateix matí (7-06-2021), per part de l’alcalde, Rafa García, com a representant del Consistori i de Josué Navarro Heredia, com a president de l’entitat local.

L’objecte de l’acord, emmarcat en la política municipal de foment de l’associacionisme i l’acció comunitària, és continuar col·laborant amb les activitats realitzades per l’associació gitana de Burjassot orientades a promoure la integració social, laboral i educativa i la convivència del poble gitano.

Per a això, el Consistori es compromet a concedir una subvenció anual per import de 8.000 euros a l’associació gitana, durant quatre anualitats. Per part seua, l’entitat local es compromet, entre altres accions, a impulsar campanyes i actuacions socioeducatives en pro de la comunitat gitana; a desenvolupar accions de sensibilització social que promoguen el coneixement i el respecte per la cultura gitana.