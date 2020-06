L’Ajuntament de Burjassot reobri l’espai d’oci de paellers i barbacoes al costat del Parc Comercial Albán

Connect on Linked in

Continuant amb les mesures de desescalada a aplicar en els diferents serveis municipals, l’Ajuntament de Burjassot procedirà a l’obertura de la zona d’oci de paellers i barbacoes situada en els voltants del Parc Comercial Albán. Una obertura que suposarà reprendre el funcionament d’aquest servei amb un canvi important a l’hora de recollir les claus d’aquest, ja que a partir d’ara serà en el Poliesportiu Municipal.

La utilització de les instal·lacions ha de sol·licitar-se i reservar-se en la pàgina web municipal, www.burjassot.org, en l’enllaç Serveis hi ha una secció específica per a això, i, en la pròpia reserva, serà assignat tant el paeller com la barbacoa, la qual cosa trie cada usuari, com la taula que ha d’ocupar. Cada paeller i barbacoa tenen assignades unes taules específiques, amb capacitat cadascuna d’elles per a 6 persones, per a garantir el distanciament social i totes les mesures sanitàries pertinents per al correcte ús de la instal·lació.

Una vegada formalitzada la reserva, que només poden realitzar les persones empadronades a Burjassot, la recollida de claus serà en el Poliesportiu Municipal 09.00 a 10.00 hores, de 12.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores de dilluns a diumenge.

“A poc a poc estem procedint a la reobertura dels nostres serveis, atenent sempre les recomanacions sanitàries i pensant en la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha destacat “que la zona dels paellers i barbacoes és una de les més utilitzades pels ciutadans, sabem que tenen moltes ganes de fer ús de les mateixes i les obrirem amb les màximes garanties. Cada paeller o barbacoa portarà ara directament assignada la taula d’ús i, a més, a partir d’ara les claus s’hauran de recollir en el Poliesportiu Municipal amb el que ampliem l’horari i els dies de retirada d’aquestes. És molt important que, entre tots, complim les normes establides, respectem la capacitat de les taules, 6 persones per cadascuna d’elles, i el distanciament social, així com l’ús de les màscares”.

La reserva ha d’efectuar-se com a màxim amb 10 dies d’antelació i pot reservar-se, com a màxim, un paeller/barbacoa per cada D.N.I que s’introduïsca quan es vaig efectuar la reserva. Les claus hauran de ser recollides per la persona que ha realitzat la reserva, que ha d’identificar-se amb un document oficial amb fotografia i presentant el justificant de reserva.

Tant les taules utilitzades com els paellers assignats, hauran de deixar-se nets, ordenats i lliures d’ús, coincidint amb l’horari de tancament de la instal·lació. En el cas dels menjars, les taules i paellers assignats han de deixar-se lliures a les 17:30h.

El paeller haurà de deixar-se tancat per part de l’usuari i les claus han de ser retornades en un termini màxim de 2 dies hàbils després de les reserva en el Poliesportiu Municipal.