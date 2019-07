L’Ajuntament de Burjassot rep als 21 alumnes en pràctiques del programa La Dipu et Beca

Print This Post

El mes de juliol ha començat a l’Ajuntament de Burjassot, amb la benvinguda als 21 alumnes adscrits al programa La Dipu et Beca que realitzaran les seues pràctiques en diferents departaments i àrees del Consistori durant els mesos d’estiu.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García i la regidora delegada de Personal, Mª Ángeles Navarro Banacloy, han rebut als estudiants en el Saló de Plens. L’Alcalde ha aprofitat per a donar-los l’enhorabona i desitjar-los que aprenguen el màxim possible durant el seu període de pràctiques a l’Ajuntament, “un Ajuntament -ha dit- que es treballa molt bé i on se sentiran a gust”

Els 21 alumnes desenvoluparan les seues pràctiques en Serveis Socials, en l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, Urbanisme, Brigada d’Obres o Comunicació, entre altres àrees, on podran adquirir una experiència que els serà molt valuosa per a completar els seus estudis i enfrontar-se, en uns anys, al món laboral.