L’Ajuntament de Burjassot reprén el servei de podologia amb cita prèvia i instal·lacions renovades

Després de l’anunci de les diferents mesures que la Generalitat Valenciana aplicarà en la desescalada de restriccions en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir del pròxim dilluns 1 de març, l’Ajuntament de Burjassot procedirà a reprendre el servei de podologia que es presta des de CEMEF, l’empresa pública municipal en el Centre Social Tendre Galván.

El servei, que atendrà únicament amb CITA PRÈVIA telefonant al 96 316 02 50, reprendrà la seua activitat dilluns que ve 1 de març en el seu horari habitual i el farà en unes condicionades i renovades instal·lacions per a complir amb totes les mesures sanitàries estipulades davant la Covid-19.

Des de CEMEF han informat que s’ha reformat la sala en la qual es presta el servei, fent-la més espaiosa, per a mantindre la distància de seguretat entre persones i s’han posat també dos finestrals. Així mateix, s’ha habilitat una porta d’entrada i una altra d’eixida independents per a evitar que els usuaris del servei no es creuen quan accedisquen o isquen de la sala.