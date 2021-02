L’Ajuntament de Burjassot signa un contracte amb El Renàixer Cooperativa Valenciana per a la concessió de l’ús del Centre Social Ausiàs March

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En el matí del dimecres 17 de febrer, el despatx de l’Alcaldia ha sigut el marc per a la celebració de la signatura d’un contracte de caràcter administratiu entre l’Ajuntament de Burjassot i El Renàixer Cooperativa Valenciana. Els signants han sigut l’Alcalde, Rafa García, com a part representant del Consistori i Viviana Berenguer, com a presidenta d’aquesta entitat sense ànim de lucre. En la signatura, també van ser presents la regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora i Ángel Bonafé, director del Renàixer.

Amb la signatura d’aquest contracte, queda regulada la concessió directa i gratuïta per la qual El Renàixer podrà fer un ús privatiu de la planta baixa del Centre Social Ausiàs March per a destinar-lo a habilitar en la mateixa el Centre Ocupacional que gestiona El Renàixer dirigit a persones amb diversitat funcional. Aquesta concessió va quedar aprovada en la Junta de Govern celebrada el passat 21 de desembre de 2020, juntament amb el plec de condicions que han de regir tal concessió de l’Ajuntament a l’entitat. La duració d’aquesta concessió és de quatre anys, a comptar des de la data de la formalització del contracte entre totes dues entitats.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha manifestat sentir-se “molt satisfet que, a la fi, els usuaris i usuàries del Renàixer podran gaudir d’unes instal·lacions en condicions. Ha sigut un procés massa llarg però, afortunadament, amb bon final. Quan tot aquesta etapa tan difícil que estem vivint millore, serà una alegria poder anar a visitar, juntament amb els familiars de tots els usuaris i usuàries, la nova seu del Renàixer, a Burjassot”.

Així, una vegada finalitzen les obres d’adequació que ja han començat en la planta baixa del centre social, els usuaris i usuàries del centre ocupacional El Renàixer, la gran majoria d’ells veïns i veïnes de Burjassot, podran traslladar-se i instal·lar allí la seua nova seu social, on podran desenvolupar la seua activitat diària en unes instal·lacions òptimes.