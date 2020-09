L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb el Club de Gimnàstica Abetmar de Burjassot

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot i el Club de Gimnàstica *Abetmar del municipi han signat un conveni de col·laboració el principal objectiu de la qual és promocionar la pràctica de la gimnàstica aeròbica entre la població de Burjassot, especialment entre xiquets i xiquetes des dels sis anys. L’acord ha sigut subscrit per l’Alcalde, Rafa García i per Javier Nave, president de l’entitat esportiva local, comptant amb la presència també del regidor d’Esports, Juan Gabriel Sánchez.

Amb aquest acord, l’Ajuntament es compromet a concedir al club esportiu una subvenció anual per import de 9.000 euros en l’exercici 2020 i de 7.000 euros en els exercicis següents de vigència del conveni, per al desenvolupament de les activitats programades pel club i establides en el conveni, dirigides a potenciar la pràctica de la gimnàstica aeròbica. Així mateix, Abetmar podrà fer ús de diferents zones de les instal·lacions esportives municipals, en els dies i hores acordades per totes dues entitats.

Per la seua part i entre altres accions, el conveni estableix que el Club de Gimnàstica Abetmar es compromet a participar en qualsevol esdeveniment esportiu organitzat, tant en l’àmbit de les Escoles Esportives Municipals, com en competicions tant federades com formatives, a respectar les normes de funcionament de les instal·lacions municipals o a participar en els esdeveniments esportius organitzats per l’Ajuntament i que precisen de col·laboració.