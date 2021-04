L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb l’Associació Gitana Noves Il·lusions

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot i l’Associació Gitana Noves Il·lusions han signat un conveni l’objecte principal del qual és la col·laboració amb el banc d’aliments que gestiona aquesta entitat local. El conveni de col·laboració, signat el 23 d’abril en el Consistori, ha sigut subscrit per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, representant a l’Ajuntament de Burjassot i per Vicente Vargas Muñoz, com a president de Noves Il·lusions.

L’objecte del conveni és col·laborar amb l’associació gitana en les seues activitats relacionades amb el banc d’aliments que gestiona l’entitat, concretament finançant les despeses derivades del transport, distribució i repartiment dels aliments entre les persones i/o famílies del municipi que es troben en situació de risc o vulnerabilitat social.

Amb aquest acord, l’Ajuntament de Burjassot es compromet a concedir una subvenció anual per import de 2.000 euros a Noves Il·lusions, per a sufragar les despeses de transport i distribució d’aliments, durant quatre anys: 2021, 2022, 2023 i 2024.

Per part seua, l’Associació Noves Il·lusions es compromet, entre altres punts, a garantir el funcionament del banc d’aliments, a portar un control dels beneficiaris atesos i a col·laborar i coordinar-se amb el Departament Municipal dels Serveis Socials per a l’atenció a les persones i/o famílies en situació de risc o vulnerabilitat social que necessiten de la provisió d’aliments.